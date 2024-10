Lange Einkaufsnacht in Gerlingen: In der Innenstadt ist es voll

7 Flaniermeile: Wo sonst der Verkehr fließt, treffen sich am Freitagabend die Menschen auf den Straßen. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Wenn die Nacht zum Tag wird: Die Lange Einkaufs- und Kulturnacht lockt viele Besucher nach Gerlingen.











Flanieren, schauen, staunen, kaufen. Zwischendrin für Gespräche innehalten, hier etwas trinken, dort etwas essen – die Straßen, auf denen sonst der Verkehr rollt, wurden bei der Langen Einkaufs- und Kulturnacht zur Flaniermeile. Der Tag über war dazu passend, um die Besucher in entsprechende Stimmung zu versetzen: Die Sonne wärmte und lud dazu ein, draußen zu verweilen. Was also gab es Schöneres, als diese Stimmung in einen Abend mitzunehmen, dessen Angebot Erwachsene und Kinder gleichermaßen ansprechen sollte?