Lange Bandpause: Rockband Linkin Park ist mit neuer Sängerin zurück

2 Am Mikro von Linkin Park steht nun eine Frau. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Linkin Park feiern nach sieben Jahren mit «From Zero» ihr Comeback. Es ist das erste Album mit Emily Armstrong und Colin Brittain als neuen Bandmitgliedern.











Los Angeles - Nach sieben Jahren Pause meldet sich die US-Band Linkin Park zurück - mit einer neuen Frontfrau. Die 38-jährige Emily Armstrong ("Dead Sara") tritt in die Fußstapfen von Sänger Chester Bennington, der 2017 gestorben war. In neuer Aufstellung präsentierte sich die Band in einem knapp einstündigen Konzert aus Los Angeles am Donnerstagnachmittag (Ortszeit), das live auf den Social-Media-Kanälen von Linkin Park übertragen wurde. Auch ein neues Album soll es demnach geben: "From Zero" erscheint am 15. November.