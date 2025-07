Lang erwartetes Konzert: Oasis-Comeback am Freitag: Tour-Start in Cardiff

Cardiff - Ein überteuertes Bett in einer Jugendherberge am Stadtrand mit Toilette auf dem Flur: Wer in Cardiff nach einer Unterkunft sucht, wird dieser Tage kaum Auswahl haben. Zehntausende wollen die seit Jahren erwartete Wiedervereinigung von Großbritanniens bekanntestem Geschwisterpärchen live in der walisischen Stadt miterleben: Oasis ist zurück. Auch zahlreiche Fans aus Deutschland reisen für den Start der "Oasis Live '25"-Tour am Freitag (4.7.) an.

Nach einem langen Streit der Brüder Liam und Noel Gallagher (heute 52 und 58 Jahre alt) zerbrach die Britpopband vor 16 Jahren. Die Hoffnung auf ein Comeback blieb über die Jahre erhalten.

Im August 2024 war es dann so weit: "Das große Warten hat ein Ende", teilten die beiden in sozialen Medien mit. Ein Hype brach aus. Denn viele hatten nie so richtig das Aus der für Hits wie "Wonderwall" oder "Don't Look Back in Anger" bekannten Band akzeptieren wollen. Für Millionen steht Oasis sinnbildlich für ihre Jugend.

Nach dem Start der Tournee am 4. Juli will die Band weltweit Konzerte geben. In den kommenden Monaten planen Oasis mehrere Auftritte in ihrer Heimat Großbritannien sowie etwa in Irland, den USA, Kanada, Australien und Argentinien. Sogar einen Konzertfilm soll es geben.

Großbritanniens bekannteste Geschwister

In den 90ern waren die Jungs mit den verwuschelten Haaren der angesagteste britische Export. Vor mehr als 30 Jahren wurde Oasis mit dem Album "Definitely Maybe" bekannt. Spätestens das zweite Album "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 mit Hits wie "Wonderwall" machte die Band weltberühmt.

Bis zu ihrem Streit ergänzten sich die Gallagher-Brüder perfekt: Noel, der begnadete Songwriter, und Liam mit der markanten Stimme.

Selbstbewusstes, teils arrogantes Auftreten und der ein oder andere Skandal waren Teil des Phänomens Oasis. Immer wieder machte die Band Schlagzeilen, allen voran Frontmann Liam. Nach einer Schlägerei in einem Münchner Hotel zum Beispiel musste er eine Nacht ins Gefängnis.

Doch 2009 zerbrach Großbritanniens musikalischer Erfolgsgarant. Gitarrist Noel verließ die Gruppe im Streit mit seinem jüngeren Bruder. Er könne "keinen Tag länger" mit Liam zusammenarbeiten, hieß es damals.

Die Brüder setzten ihre Karrieren getrennt fort und lieferten sich über Jahre eine ordentliche Fehde. Wohl kaum ein Zwist unter Geschwistern wurde vor so viel Publikum ausgetragen wie dieser.

Kampf um Tickets

Doch damit soll jetzt Schluss sein und das Kriegsbeil begraben werden. Die Begeisterung über die Oasis-Rückkehr war weltweit, aber vor allem in der Heimat der beiden Brüder zu spüren.

Das Album "Definitely Maybe" kletterte nach 30 Jahren wieder an die Spitze der britischen Charts. Doch auf die anfängliche Begeisterung folgte schnell Frust: Überlastete Buchungsseiten, extreme Hotelpreise und Chaos beim Ticketkauf sorgten für Unmut.

Schnell waren die heiß begehrten Tickets vergriffen. Viele Fans zeigten sich über die lange Wartezeit in Online-Warteschlangen und die dynamische Preisgestaltung frustriert. Teilweise brach die Online-Seite zusammen, zahlreiche Fans gingen nach stundenlanger Wartezeit leer aus.

Wegen der hohen Nachfrage stiegen die Preise teils auf das Doppelte an. Die Regierung kündigte daraufhin an, den Einsatz der in Großbritannien legalen dynamischen Preisgestaltung in dem Fall zu überprüfen.

Der Frust dürfte nun der Vorfreude gewichen sein. Für manche Konzerte sind noch wenige teure Tickets zu haben. So richtig an das Comeback glauben können die Fans wohl erst, wenn die Geschwister tatsächlich auf der Bühne in Cardiff zu sehen sind - bis dahin ist "definitiv wahrscheinlich" alles möglich.