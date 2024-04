Bericht: Özdemir will Ministerpräsident werden

1 Will Cem Özdemir Winfried Kretschmann beerben? Foto: dpa/Marijan Murat

Laut einem Bericht der „Bild“ strebt der Grünen-Politiker die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann an.











Wechselt Cem Özdemir von der Bundes- in die Landespolitik? Anscheinend strebt der 58-Jährige die Nachfolge von Winfried Kretschmann an. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge will der Grünen-Politiker bei der nächsten Landtagswahl für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren.