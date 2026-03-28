Landwirtschaft und Ernährung: Iran-Krieg lässt Düngerpreise steigen

Mineraliendünger ist nicht essbar - aber er hilft, die Menschheit zu ernähren. Denn ohne Dünger wären die Ernten sehr viel niedriger. Der Krieg wird mehr und mehr zum Risiko.
München - Der Iran-Krieg zieht eine Gefahr für Bauern und Lebensmittelpreise rund um den Globus nach sich: Mineraliendünger hat sich auf den Weltmärkten seit Jahresbeginn um rund 30 bis 40 Prozent verteuert. Das sagt Philipp Spinne, der Geschäftsführer des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV). Damit ist eine ähnliche Situation eingetreten wie im Februar 2022: "Die Weltmarktpreise für Stickstoffdünger nähern sich immer mehr dem Höchstniveau an, das wir zu Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hatten", sagt Spinne.