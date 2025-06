Landwirtschaft im Kreis Göppingen: Landratsamt gibt Krähen zum Abschuss frei

1 Saatkrähen bei der Göppinger Stadtkirche: Werden sie aus der Stadt vertrieben, machen sie den Landwirten Ärger. Foto: Staufenpress

Saatkrähen machen den Landwirten im Kreis Göppingen derzeit schwer zu schaffen. Jetzt dürfen die Vögel abgeschossen werden – aber nur unter strengen Auflagen.











Den Landwirten ist es zu viel geworden, sie beklagen immer mehr Schäden durch Krähen auf Feldern, Äckern und in Obstplantagen. Deshalb hat der Kreisbauernverband Göppingen beim Landkreis beantragt, die Bejagung von Saatkrähen zu erlauben. Dieser Rabenvogel gehört in Deutschland eigentlich zu den besonders geschützten Tierarten. Ausnahmen vom grundsätzlichen Tötungsverbot gibt es nur, um große Schäden in der Landwirtschaft zu verhindern. In einer Allgemeinverfügung hat das Landratsamt Göppingen im Mai eine Jagderlaubnis „zur Abwendung ernster landwirtschaftlicher Schäden durch Saatkrähen-Vergrämungsabschuss in besonders betroffenen Bereichen im Landkreis“ befristet bis einschließlich 31. Juli 2025 gegeben.