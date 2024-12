Landwirtschaft: Der Bio-Markt kommt weiter in Schwung

1 Gefragte Bio-Lebensmittel: "Nach dem Rückgang 2022 und der Stagnation 2023 zeigt sich 2024 eine Aufwärtsentwicklung", berichtet der Bauernverband. Foto: Sven Hoppe/dpa

Bei Äpfeln, Gurken oder Eiern greifen viele gern zu Bio - doch die Nachfrage für nachhaltig erzeugte Produkte kam zeitweise ins Schwächeln. Verstärkt sich jetzt wieder ein Aufwärtstrend?











Link kopiert



Berlin - Das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland ist nach einem Dämpfer während der hohen Inflation wohl weiter in Schwung gekommen. "Die Umsatzzahlen der ersten neun Monate 2024 deuten auf ein Gesamtwachstum des Öko-Marktes von über fünf Prozent hin", heißt es in einem Marktbericht des Deutschen Bauernverbands zum Jahreswechsel, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Wachstum nähere sich früheren durchschnittlichen Zuwachsraten von sieben bis acht Prozent pro Jahr an.