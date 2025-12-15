Landwirte kämpfen um Existenz: Wie lange gibt es noch Obst und Gemüse aus Baden-Württemberg?

Die Bauern in Baden-Württemberg kämpfen an vielen Fronten um ihre Zukunft: Derzeit ist es vor allem um Getreideproduzenten und die Schweinezüchter schlecht bestellt.
Die Rede vom Kampf an vielen Fronten mag martialisch klingen. Sie passt aber bestens zu einem Schlüsselsatz von Joachim Rukwied, dem Vorsitzenden des Deutschen Bauernverbandes und auch des Landesbauernverbandes (LBV) in Baden-Württemberg: „Ernährungssicherheit ist mindestens so wichtig wie Verteidigungssicherheit“, sagt Rukwied bei der Jahrespressekonferenz des LBV am Montag in Stuttgart. Sein Problem: Deutschland habe zwar in Zeiten des Ukraine-Krieges erkannt, dass es in sein Militär investieren müsse, die Ernährung der Bevölkerung überlasse man aber zunehmend anderen Ländern.