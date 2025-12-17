Nach der Forderung nach zivilem Ungehorsam beim Thema Bürokratie geht FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke die Europäische Union an. Was steckt dahinter? Und was kann er bewirken?
FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke versucht, im Landtagswahlkampf mit einem neuen Vorschlag zum Bürokratieabbau zu punkten. Nachdem er im Land schon zivilen Ungehorsam bei Berichtspflichten und den Abbau von Verwaltungsebenen gefordert hat, zielt er mit ähnlichen radikalen Vorschlagen nun auf die Europäische Union: Es brauche ein Nachfolgewerk für den bald 20 Jahre alten Vertrag von Lissabon für einen Befreiungsschlag beim Bürokratieabbau, fordert der Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag. Dafür brauche es die Hilfe der Staats- und Regierungschefs.