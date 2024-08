Landtagswahlen: Wahlumfrage: BSW in Sachsen und Thüringen zweistellig

1 Eine Umfrage zur Landtagswahl sagt in Sachsen und Thüringen zweistellige Wert für das BSW voraus. (Foto: Ilustration) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Wagenknecht-Partei BSW kann bei der Landtagswahl in Thüringen und Sachsen laut einer Umfrage aus dem Stand auf zweistellige Werte hoffen. Bei der stärksten Partei unterscheiden sich die Länder.











Leipzig - Bei der Landtagswahl in Sachsen und Thüringen am 1. September steuert das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) laut Wahlumfragen auf zweistellige Werte zu. Wie Forsa-Umfragen in beiden Ländern im Auftrag von "Stern" und RTL ergaben, könnte die neue Partei in Sachsen aus dem Stand auf 13 und in Thüringen auf 18 Prozent kommen.