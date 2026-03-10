Die SPD verliert immer mehr Facharbeiter an die AfD – auch bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Das macht vor allem der IG Metall zu schaffen. Sie reagiert wie selten sonst.
Arbeiterpartei SPD? Das ist lange her. Heute macht diese Wählergruppe ihr Kreuz vor allem bei der AfD, fast gar nicht mehr bei den Sozialdemokraten. So auch bei den Landtagswahlen: Da hatte die SPD laut Infratest dimap bei der früheren Kernklientel einen Stimmenanteil von fünf Prozent, während die AfD auf 37 Prozent kam. 21 Prozent wählten CDU, 18 Prozent die Grünen.