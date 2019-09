Liveblog: CDU in Sachsen, SPD in Brandenburg vorne

1 Ministerpräsident Michael Kretschmer und die CDU liegen nach den ersten Prognosen in Sachsen vorne. Foto: dpa

Laut den ersten Hochrechnungen bleibt die CDU stärkste Kraft in Sachsen. In Brandenburg liegt die SPD vorne. Doch die AfD holt in beiden Bundesländern viele Stimmen. Alle Entwicklungen und Informationen gibt es in unserem Liveblog.

Potsdam/Dresden - Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg berichtet der Spiegel am heutigen Freitag über ein Dokument des Bundeskriminalamts, dass Andreas Kalbitz als Teil einer rechtsextremen Reisegruppe beschreibt. 2007 soll er laut dem Dokument mit dieser in Athen an einem rechtsextremen Aufmarsch teilgenommen haben.

In Brandenburg liefert sich die oppositionelle AfD mit Spitzenkandidat Kalbitz ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der zur Zeit regierenden SPD. Umfragen sehen beide Parteien knapp über 20 Prozent. Noch offen ist, wie sich die Veröffentlichung auf das Wahlergebnis auswirkt.

Auch in Sachsen verspricht die Landtagswahl spannend zu werden. Wurde die AfD bei Bundestags- und Europawahl dort noch stärkste Kraft, sehen Demoskopen sie mit rund 24 Prozent mittlerweile acht Prozentpunkte hinter der regierenden CDU mit ihrem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer.

Doch wie werden die Wahlen am Sonntag ausgehen? Im Liveblog erfahren Sie, sobald es in den beiden Bundesländern neue Entwicklungen gibt.