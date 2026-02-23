Landtagswahl: Wie Baden-Württemberg den Spitzenplatz der Forschung sichern will

Die Forschung im Land belegt Spitzenplätze. Doch der angestammt Platz ist nicht unangefochten. Das Land wappnet sich gegen neuen Wettbewerb und will Zukunftsfelder erschließen.
Auf den ersten Blick ist Baden-Württembergs Hochschul- und Wissenschaftssystem top aufgestellt. Bei vielen Indikatoren belegt der Südwesten mit all seinen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen Spitzenplätze. Nach den jüngsten Daten des Statistischen Landesamts flossen 2023 gut 36 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (F+E) – weit mehr als in allen anderen Bundesländern. Das waren 5,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – im Bundesschnitt sind es 3,2 Prozent. Zum Vergleich: Europäische Statistiken beziffern den F+E-Anteil am Bruttoinlandsprodukt in den USA auf 3,5 Prozent.