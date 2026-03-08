Während sich die Grünen auf den Wahlpartys in Ludwigsburg und Marbach über einen Ministerpräsidenten Cem Özdemir freuen, feiert die CDU den Sieg aller drei Direktmandate im Landkreis.
Die Wahlergebnisse der Wahlkreise Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Vaihingen sind widersprüchlich. Die CDU schnappt den Grünen in allen drei Wahlkreisen die Direktmandate weg, bei den Zweitstimmen sehen die Ergebnisse jedoch ganz anders aus. Ein Überblick über Stimmenverteilung, die Reaktionen der Kandidaten und einen emotionalen Angriff von Bietigheims CDU-Kandidat Tobias Vogt auf die Grünen.