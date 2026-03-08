Landtagswahl Steinheim an der Murr: „Habe mich unwohl gefühlt“ – AfD-Kugelschreiber und Flyer in Wahlkabine

Eine Wählerin findet in Steinheim an der Murr einen AfD-Kugelschreiber in der Wahlkabine vor. Diese hatte wohl ein anderer Bürger zuvor dort hinterlassen. Die Stadt reagiert prompt.

In der Wahlkabine liegt ein Schreibstift für die Wähler bereit – das ist soweit nichts Besonderes. In Steinheim an der Murr fand eine Wählerin allerdings einen Kugelschreiber vor, der das Parteilogo der AfD trug. Doch damit nicht genug: Auch ein Stapel an ausgedruckten Zetteln fand sich in der Kabine, auf welchen für „alternative“ Medien geworben wurde, die doch anstelle der „Staatspropaganda“ genutzt werden sollten.

„Offenbar hat jemand den Stift ausgetauscht“, so die Frau, die lieber anonym bleiben möchte, weiter. „Ich habe mich extrem unwohl gefühlt in der Situation.“ Sie habe die Wahlhelfer über ihren Fund informiert. Diese hätten ebenfalls sehr erschrocken reagiert und Kugelschreiber sowie Zettel an sich genommen. Eine gute Reaktion, wie sie findet. Ihr Erlebnis wollte sie dennoch nicht so stehen lassen, „auch falls eventuell anderen Wählern Ähnliches passiert ist“.

Vorfall wurde in der Wahlniederschrift festgehalten

Steinheims Bürgermeister Thomas Winterhalter bestätigt auf Nachfrage, dass es zu einem solchen Zwischenfall im Wahlraum „Kindergarten Schillerstraße“ gekommen sei. „Kurz zuvor hatten die Wahlhelfer noch in die Kabinen geschaut“, so der Rathauschef: „Aber sie können ja nicht nach jedem Wähler kontrollieren.“ Die „Objekte“ seien wie erwähnt entfernt und gesichert worden.

Zudem sei der Vorfall mitsamt zeitlicher Einordnung in der Wahlniederschrift vermerkt worden, die nach der Wahl dem Landratsamt Ludwigsburg zugeht. Über weitere Funde von parteipolitischen Materialien in Wahlkabinen in Steinheim sei ihm nichts bekannt.