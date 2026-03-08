Landtagswahl Steinheim an der Murr: „Habe mich unwohl gefühlt“ – AfD-Kugelschreiber und Flyer in Wahlkabine

Eine Wählerin findet in Steinheim an der Murr einen AfD-Kugelschreiber in der Wahlkabine vor. Diese hatte wohl ein anderer Bürger zuvor dort hinterlassen. Die Stadt reagiert prompt.
In der Wahlkabine liegt ein Schreibstift für die Wähler bereit – das ist soweit nichts Besonderes. In Steinheim an der Murr fand eine Wählerin allerdings einen Kugelschreiber vor, der das Parteilogo der AfD trug. Doch damit nicht genug: Auch ein Stapel an ausgedruckten Zetteln fand sich in der Kabine, auf welchen für „alternative“ Medien geworben wurde, die doch anstelle der „Staatspropaganda“ genutzt werden sollten.