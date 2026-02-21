Landtagswahl rund um Leonberg: Vom harten Kampf um die Aufmerksamkeit

Im sonderbar geschnittenen Wahlkreis Leonberg haben es die Kandidaten besonders schwer, meint der Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Viele Berufspolitiker mögen die närrische Zeit. Weil sie eine besondere Affinität zur Fasnet haben? Das dürfte eher selten der Fall sein. Doch am Rande von Umzügen oder auf narreten Sitzungen kann man sich volksnah und bodenständig geben. Im Großen ist das das beim bundesweiten TV-Klassiker „Mainz bleibt Mainz“ zu beobachten, auf lokaler Bühne ist Weil der Stadt ein willkommenes Pflaster für kaum verborgene Wahlkampfwerbung im närrischen Gewand.