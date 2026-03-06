Schon wieder schlägt ein neues Video über CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel Wellen. Im Endspurt des Wahlkampfs ist im Netz offenbar ein Jagdfieber ausgebrochen.
Bei der Landtagswahl am Sonntag steuert laut sämtlichen jüngeren Umfragen alles auf ein Wimpernschlagfinale zwischen den Spitzenkandidaten Manuel Hagel und Cem Özdemir zu. Vielleicht musste man erwarten, dass unter diesen Umständen auch der „Kampagnenstadl“ noch einmal Fahrt aufnimmt. Immerhin sieht die Forschungsgruppe Wahlen CDU und Grüne mit 28 Prozent gleichauf, der SPD droht die Einstelligkeit und Linkspartei sowie die FDP sind mit 5,5 Prozent nahe der Todeszone an der Fünfprozenthürde angesiedelt. Mit der Gelassenheit in allen Lagern ist es damit endgültig vorbei, wie die aktuellen Vorwürfe von allen Seiten an alle Lager beweisen.