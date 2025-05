Landtagswahl: Wie will der CDU-Herausforderer Hagel die Macht erobern?

1 Seine Auftritte als CDU-Spitzenmann kontrolliert Manuel Hagel sorgfältig. Foto: Stefan Puchner/dpa

Für Manuel Hagel läuft der Countdown zur Landtagswahl, seine Strategie zur Rückeroberung der Macht steht – jedenfalls im Kern. Sie verrät viel über den CDU-Hoffnungsträger.











Probleme, wie sie Friedrich Merz in der Vorwoche bei der Kanzlerwahl im Bundestag hatte, muss der designierte CDU-Herausforderer Manuel Hagel beim Landesparteitag an diesem Samstag in Stuttgart nicht erwarten, im Gegenteil: Der 37-jährige Christdemokrat ist so unangefochten, dass seine offizielle Wahl zum Spitzenkandidaten sicherlich mit einer sozialistischen Mehrheit gekrönt wird. Es sind nicht einmal mehr zehn Monate bis zur Wahl – Grund genug auszuleuchten, wie Hagel sich positioniert.