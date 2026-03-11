Landtagswahl in: Wer Winfried Kretschmann als Geburtshelfer des neuen Landtags folgt

Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Reinhart wird Nachfolger von Winfried Kretschmann als Alterspräsident im Landtag. Der erstarkten AfD gibt er eine Mahnung mit auf den Weg.
Zeiten des Übergangs, da hatte der vorige Alterspräsident schon recht, „sind auch Zeiten einer besonderen Verletzlichkeit des demokratischen Systems“. Das hat Winfried Kretschmann gesagt, als er vor knapp fünf Jahren die erste Landtagssitzung der vorigen Wahlperiode eröffnet hat. Nicht etwa weil er damals der alte und der neue Ministerpräsident war, fiel Kretschmann diese Aufgabe zu: Er hatte als dienstältester Parlamentarier im Stuttgarter Landesparlament diesen Job.