Landtagswahl in Thüringen: Polizei ermittelt wegen Bedrohung in Wahllokal

1 In Thüringen wird ein neuer Landtag gewählt. Foto: IMAGO/IlluPics/IMAGO

In einem Thüringer Wahllokal trägt ein Mann ein T-Shirt einer Partei. Er muss die im Wahllokal verbotene Wahlwerbung ausziehen - und ist nicht glücklich über seine Behandlung.











Link kopiert



Nach einem Vorfall in einem Wahllokal in Gera hat die Polizei eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen. Ein mit einem AfD-T-Shirt bekleideter Mann habe das Wahllokal zur Stimmabgabe am Vormittag betreten, so ein Polizeisprecher. Der Wahllokalleiter habe den Mann daraufhin aufgefordert, das Shirt abzulegen, da es im Wahllokal verbotene Parteien-Werbung sei.