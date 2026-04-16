Landtagswahl in Stuttgart: Von Familien bis Autobesitz – was die Hochburgen von CDU, AfD und Grünen prägt

Die Innenstadt bleibt grün, doch die CDU tut sich in manchen Stadtteilen außerhalb gegen die AfD schwer. Daten zeigen versteckte Muster und eine wachsende politische Dreiteilung.
Harald Schmidt hat es vor vier Jahren auf den Punkt gebracht. „Cem Özdemirs Wahlkreis, klare Sache“, sagte der Entertainer damals im Gespräch mit unserer Zeitung bei Kaffee und Brezel im Herbertz in der Immenhofer Straße: „Grünes, urbanes Milieu.“ Das Herbertz liegt mitten im Stadtteil Lehen. Grünen-Anteil bei der Landtagswahl im März: 56,7 Prozent der Zweitstimmen, mehr als irgendwo sonst in Stuttgart. Altbau, Lastenrad, Espressobar: dass die Grünen hier Volkspartei sind, überrascht kaum. Wie aber sehen die typischen CDU- und AfD-Viertel aus?