Trotz des desaströsen SPD-Ergebnisses schafft es die Stuttgarter SPD-Politikerin Katrin Steinhülb-Joos wieder in den Landtag. Wie schaut sie nun auf ihre Zukunft?
Auch am Tag darauf ist Katrin Steinhülb-Joos noch hörbar geknickt. Die Stuttgarter SPD-Kandidatin hat es zwar knapp in den Landtag geschafft. Doch die SPD hat ein historisch schlechtes Ergebnis bei dieser Landtagswahl eingefahren: 5,5 Prozent. „Das Ganze ist schwer verdaulich“, sagt Steinhülb-Joos. Über ihr Ergebnis von 9 Prozent freue sie sich etwas, „das ist auch nicht der Burner, aber besser als der Schnitt“.