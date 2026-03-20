Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: SPD-Urgestein Kurt Beck wirft Özdemir „peinlichen“ Wahlkampf vor

Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz findet SPD-Urgestein Kurt Beck klare Worte zum grünen Wahlsieger im Nachbarland Baden-Württemberg.
Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat Ex-Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) den Wahlkampf des Grünen-Politikers Cem Özdemir im benachbarten Baden-Württemberg kritisiert. „Was er gemacht hat, ist peinlich – sich so demonstrativ von seiner Partei abzusetzen“, sagte der 77-jährige Beck der „Neuen Zürcher Zeitung“ (Samstag). Er war von 1994 bis 2013 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz.