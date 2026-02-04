Landtagswahl in: Mehr Gerechtigkeit in der Bildung streben alle Parteien an

Bildungsgerechtigkeit streben alle Parteien an. Wer welche Neuerungen für Kitas plant, und wo die größten Differenzen in der Schulpolitik liegen.
Bildungspolitik ist in Wahlkämpfen eigentlich immer heiß umkämpft. Insofern ist es eine kleine Überraschung, dass bei den Zielen der Schulpolitik kaum das sprichwörtliche Blatt Papier zwischen die politischen Wettbewerber dieser Landtagswahl passt: Weltspitze und sozial gerecht soll das Bildungssystem im Südwesten sein. Es soll Aufstiegschancen bieten, die von der individuellen Begabung und nicht von Herkunft und Geldbeutel abhängen.