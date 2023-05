1 Freude bei Anhängerinnen der SPD Foto: AFP/CARMEN JASPERSEN

Die Grünen zahlen in Bremen den Preis für das misslungene Gebäudeenergiegesetz. Die SPD hingegen bremst ihren Negativ-Trend, konstatiert Tobias Peter.









Bremen ist ein sehr kleines Bundesland. Gemessen an der Einwohnerzahl kommt den Kommunalwahlen in einigen deutschen Landeshauptstädten oder auch Großstädten mehr Bedeutung zu. Dennoch: Es geht um Stimmen im Bundesrat – und auch um die Symbolik. Die SPD freut sich also zurecht, dass für sie der Negativtrend aus vergangenen Landtagswahlen in Bremen gestoppt wurde. Dafür kann sie ihrem beliebten Bürgermeister Andreas Bovenschulte danken. Sie täte gut daran, nicht gleich wieder ein sozialdemokratisches Jahrzehnt auszurufen.