Landtagswahl in Baden-Württemberg: Was den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel auszeichnet

Geerdet, machtbewusst und als Mann der Mitte: So hat sich der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel im Rennen um die Nachfolge von Winfried Kretschmann positioniert.
Offiziell erklärt hat Manuel Hagel, dass er der nächste Ministerpräsident nach Winfried Kretschmann werden will, vor knapp einem Jahr. Aber seitdem seine Partei ihn nominiert hat, wird immer deutlicher spürbar, dass die generalstabsmäßige Planung zur Rückeroberung der Macht für den Hoffnungsträger der CDU im Südwesten nicht erst zu diesem Zeitpunkt begonnen hat.