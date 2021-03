„Warum wollen Sie eigentlich in den Landtag?“

Landtagswahl in Baden-Württemberg

Sechs Fragen, 90 Antworten. Wir haben 15 Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker aus Stuttgart getroffen, die bei der Landtagswahl kandidieren. Als Erstes wollten wir wissen: „Warum wollen Sie in den Landtag, wo man doch im Bundestag mehr erreichen kann?“

Stuttgart - Für unsere Videoreihe „Wahlheimat“ haben wir in den vergangenen Wochen 15 Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker getroffen, die sich in einem der vier Stuttgarter Wahlkreise für die Landtagswahl in Baden-Württemberg aufstellen ließen. Den Ort des Treffens durften die Befragten bestimmen.

Landtag versus Bundestag

Reporter Tom Hörner hat mit seinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern rund zehn Minuten lange Interviews geführt. Aber er hat ihnen auch sechs gleichlautende Fragen gestellt und um eine kurze Antwort gebeten. Als Erstes wollte er von den Kandidatinnen und Kandidaten wissen: „Warum wollen Sie eigentlich in den Landtag, wo man doch im Bundestag mehr erreichen kann?“