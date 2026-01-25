Im Südwesten will nach der Landtagswahl keine Partei mit der AfD zusammenarbeiten. Viele halten das für richtig - mehr Menschen könnten sich aber eine Zusammenarbeit vorstellen.
Wenige Wochen vor der Landtagswahl ist jeder Zweite in Baden-Württemberg einer Umfrage zufolge offen für eine Zusammenarbeit anderer Parteien mit der AfD. Die Hälfte der Befragten sprach sich in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur für verschiedene Formen der Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten aus.