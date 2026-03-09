Landtagswahl in Baden-Württemberg: So haben junge Leute im Südwesten gewählt

Erstmals durften 16- und 17-Jährige bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg abstimmen. Aber haben junge Menschen wirklich anders gewählt als die restlichen Wähler?
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die jungen Wähler vor allem auf die Grünen gesetzt. Mit deutlichem Abstand folgten bei den 16- bis 24-Jährigen die AfD und die CDU. So kamen die Grünen laut Infratest dimap auf 28 Prozent der Stimmen bei den Jungwählern, AfD und CDU auf jeweils 16 Prozent, wie die ARD berichtete. Bei der Forschungsgruppe Wahlen lagen die Grünen bei 27 Prozent, die AfD bei 18 Prozent und die CDU bei 17 Prozent, wie das ZDF berichtete.