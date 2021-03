Landtagswahl in Baden-Württemberg

15 Parteien und Gruppierungen sowie ein Einzelkandidat treten bei der Landtagswahl in den vier Stuttgarter Wahlkreisen an. Wir haben die jeweils jüngsten Kandidatinnen und Kandidaten zur Interviewreihe „Wahlheimat“ gebeten. Heute: Sarah Schlösser von der SPD.

Stuttgart - Sarah Schlösser, 33, die jüngste SPD-Kandidatin aus den vier Stuttgarter Wahlkreisen, hat sich als Drehort für unser „Wahlheimat“-Interview einen Platz am Stuttgarter Landtag ausgesucht. Sieh wolle da unbedingt rein, sagt sie zu Reporter Tom Hörner, den der Satz an Gerhard Schröder erinnert, der als Juso-Chef mal am Zaun vom Kanzleramt gerüttelt hat.

Bei Hubertus Heil hat die Kandidatin Feuer gefangen

Doch mit dem Ex-Kanzler, sagt die junge Gewerkschaftlerin, habe sie weniger am Hut. Sie sei erst 2005 in die SPD eingetreten, als Schröders Zeit in der Partei im Grunde abgelaufen war. Sie habe sich von einer feurigen Rede von Hubertus Heil angesprochen gefühlt, dem heutigen Arbeitsminister.