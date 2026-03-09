Nach dem Video-Wirbel um Manuel Hagel wirft die CDU den Grünen weiter eine Schmutzkampagne vor. Der Ex-Grüne Boris Palmer kann die Wut nachvollziehen. Was er nun fordert.
Nach der Landtagswahl ist die Wut in der Südwest-CDU immer noch groß – die Christdemokraten werfen den Grünen nach der Veröffentlichung eines Videos über Spitzenkandidat Manuel Hagel eine „Schmutzkampagne“ vor. Tübingens streitbarer Oberbürgermeister Boris Palmer kann das nachvollziehen. „Ich kann mich in die Seele der CDU da gut reinversetzen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.