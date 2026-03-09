OB Frank Nopper plädiert im Falle einer grün-schwarzen Koalition für ein Rotationsprinzip beim Amt des Ministerpräsidenten. Auch andere CDU-Politiker haben diese Idee aufgeworfen.
Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper hat sich dafür ausgesprochen, ein Rotationsprinzip für das Amt des Ministerpräsidenten einzuführen, sollte es nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg zu einer grün-schwarzen Regierungskoalition kommen. Er plädiere „für die Besetzung des Amts des Ministerpräsidenten im Wechsel durch die Grünen und dann durch die CDU“, sagte Nopper gegenüber unserer Zeitung.