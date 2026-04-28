Landtagswahl in Baden-Württemberg: Ministeramt für Hagel? So hat sich der CDU-Landeschef entschieden

Nach der Landtagswahl ließ CDU-Chef Manuel Hagel lange offen, ob er in einer Regierung von Cem Özdemir Minister werden will. Nun hat sich Hagel in seiner Fraktion erklärt.
Baden-Württembergs CDU-Landeschef Manuel Hagel will nach der knappen Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl nun als Minister und stellvertretender Ministerpräsident in die neue Landesregierung wechseln. Das sagte der bisherige Fraktionschef Parteikreisen zufolge in einer Sitzung seiner Fraktion. Zuvor hatte der SWR berichtet.