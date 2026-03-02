Landtagswahl in Baden-Württemberg: Krieg im Iran – Spitzenkandidaten kommen zu unterschiedlichen Einschätzungen

Kurz vor der Landtagswahl bestimmt mit dem Krieg im Iran ein politisches Weltereignis die Debattenräume. Was die Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg zu dem Angriff sagen.
Der Angriff der USA und Israel gegen das Regime im Iran ist ein Ereignis, dessen Tragweite auf die Welt kaum abzusehen ist. Der oberste Führer der islamischen Republik, Ali Chamenei ist tot, viele Exil-Iraner hoffen jetzt auf einen Regimewechsel, viele sind in Sorge vor den Entwicklungen, viele bezweifeln die Vereinbarkeit des Angriffs mit dem Völkerrecht.