Landtagswahl in Baden-Württemberg: Kretschmann verabschiedet sich gerne – „Hinterlassen ein gut bestelltes Haus“

1 Winfried Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen/IMAGO/Chris Emil Janssen

Winfried Kretschmann verlässt die politische Bühne mit einem Lächeln. Was ihn so gelassen stimmt – und warum er Özdemir als Nachfolger für den richtigen hält.











Der langjährige baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) übergibt sein Amt als Regierungschef guten Gewissens - und nach eigenen Worten keineswegs schweren Herzens. „Wir hinterlassen erstmal, was unsere Aufgaben betrifft, ein gut bestelltes Haus“, sagte er in der ARD und fügte später hinzu: „Ich bin froh, dass ich jetzt aufhören darf.“