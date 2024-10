Landtagswahl in Baden-Württemberg: Kretschmann für baldige Nennung von Grünen-Spitzenkandidat

Landtagswahl in Baden-Württemberg

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Seit Monaten wird spekuliert, wer die Grünen bei der nächsten Landtagswahl anführen wird. Der Ministerpräsident findet, das müsse bald entschieden werden.











Aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sollte der Grünen-Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg bald benannt werden. Köpfe würden für die politischen Entscheidungen der Menschen immer wichtiger, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. „Deshalb ist es wichtig, das jetzt mal in Bälde zu präsentieren und gut zusammenzuarbeiten. Das werden wir mit Sicherheit hinbekommen.“ Konkrete Namen nannte Kretschmann keine. „Wir werden für die Landtagswahl einen guten Kandidaten oder eine Kandidatin präsentieren“, sagte er.