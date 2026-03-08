Landtagswahl in Baden-Württemberg: Grüne punkten laut Wahlforscher mit Kandidat, CDU mit Kompetenz

Bei der Wahl in Baden-Württemberg überzeugten die Grünen nach einer Analyse mit ihrem Spitzenmann und die CDU mit ihrer Kompetenz. An beidem fehlte es demnach der AfD.
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen nach Einschätzung von Wahlforschern mit dem besseren Kandidaten und die CDU mit ihrer Sachkompetenz gepunktet. Der Analyse der Forschungsgruppe Wahlen zufolge waren die Grünen bei der Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten klar im Vorteil. Bei der Kompetenz im wichtigsten Thema Wirtschaft lag die CDU aber ebenso vor den Grünen wie beim zweitwichtigsten Thema Bildung und Schule.