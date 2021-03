Landtagswahl in Baden-Württemberg

1 Nach der Erhebung des Insa-Instituts kommt die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf 32 Prozent. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Die Grünen liegen laut einer Umfrage kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg erneut klar vorne. Die Partei von Winfried Kretschmann kommt demnach auf eine Zustimmung von 32 Prozent. Die CDU büßt weiter ein.

Stuttgart/Berlin - Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag in Baden-Württemberg liegen die Grünen in einer Umfrage erneut klar vorne. Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommt nach der Erhebung des Insa-Instituts für die „Bild“-Zeitung (Samstag) weiterhin auf eine Zustimmung von 32 Prozent.

Die CDU büßt gegenüber einer früheren Insa-Befragung aus der ersten Märzwoche weiter ein: Die Partei von Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann erreicht nun eine Zustimmungsrate von 23 Prozent (minus 2 Punkte); mit solch einem Ergebnis würde sie bei der Wahl so schlecht abschneiden wie noch nie im Land.

SPD und FDP erreichen bei der Umfrage jeweils 11 Prozent (SPD plus 1, FDP unverändert), die AfD 13 Prozent (plus 1). Die Linke landet bei vier Prozent und würde damit den Einzug in den Stuttgarter Landtag verpassen.