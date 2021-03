1 Wer zieht in den Landtag von Baden-Württemberg ein? Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

In Stuttgart gibt es vier Wahlkreise, die mit einigen spannenden Duellen aufwarten. Diese Kandidaten kämpfen um den Einzug in den Landtag Baden-Württembergs.

Stuttgart - Am Sonntag, den 14. März, haben es die Wähler in Baden-Württemberg in der Hand. Sie können entscheiden, wie sich der neue Landtag zusammensetzt. In Stuttgart gibt es vier Wahlkreise, die mit einigen spannenden Duellen um ein Direktmandat aufwarten. Wir haben eine Kandidaten-Übersicht zusammengestellt, wer in welchem Wahlkreis gegeneinander antritt:

Stuttgarter Wahlkreis I

Im Stuttgarter Wahlkreis I hat Muhterem Aras von den Grünen bei der Wahl 2016 das landesweit beste Ergebnis erzielt. Dennoch blieb sie hinter ihrem Ergebnis von 2011 knapp zurück. Zur Landtagswahl 2021 tritt die Landtagspräsidentin erneut an. Ihre hauptsächlichen Mitbewerber aus den etablierten Parteien sind alle neu im Rennen.

Hier stellen wir die die Kandidaten Muhterem Aras (Grüne), Ruth Schagemann (CDU), Sascha Meßmer (SPD), Johanna Molitor (FDP), Filippo Capezzone (Die Linke), Steffen Degler (AfD) vor.

Wahlkreis Stuttgart II

Der Wahlkreis Stuttgart II wird 2021 zum Schauplatz eines brisanten Duells: Die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann will dem grünen Verkehrsminister Winfried Hermann das Direktmandat streitig machen. Für die Kandidaten und Kandidaten der anderen Parteien bleibt wohl nur die Hoffnung auf ein Zweitmandat.

Hier stellen wir die Kandidaten Winfried Hermann (Grüne), Susanne Eisenmann (CDU), Carsten Singer (SPD), Friedrich Haag (FDP), Lisa Neher (Die Linke), Sigrid Borst (AfD) vor.

Stuttgarter Wahlkreis III

Der Grüne Franz Untersteller, der 2016 das Direktmandat im Stuttgarter Wahlkreis III gewann, tritt nicht wieder an. Ist das eine neue Chance für Reinhard Löffler von der CDU, der 2016 aus dem Landtag gekegelt wurde? Oder tritt der grüne Landeschef Oliver Hildenbrand in Unterstellers Fußstapfen? Doch es treten natürlich noch mehr Kandidatinnen und Kandidaten an, die hier etwas gewinnen möchten, vielleicht ein Zweitmandat, falls sie unter den Bewerbern ihrer Partei im hiesigen Regierungsbezirk ein besonders gutes Ergebnis schaffen.

Hier stellen wir die Kandidaten Oliver Hildenbrand (Grüne), Reinhard Löffler (CDU), Sarah Schlösser (SPD), Jürgen Gert Reichert (FDP), Aynur Karlikli (Die Linke), Andreas Mürter (AfD) vor.

Stuttgarter Wahlkreis IV

Die zweimalige Gewinnerin des Direktmandats im Wahlkreis Stuttgart IV, nämlich Brigitte Lösch von den Grünen, hat sich aus der Landespolitik zurückgezogen. Wem könnte die direkte Vertretung von Bad Cannstatt und den anderen östlichen Neckarorten in Stuttgart von den Wählern dann diesmal übertragen werden? Im Fokus sind da besonders die neue Grünen-Kandidatin Petra Olschowski und der Christdemokrat Roland Schmid. Vielleicht wird auf diesen Wahlkreis 2016 aber auch wieder einmal ein Zweitmandat entfallen.

Hier stellen wir die Kandidaten Petra Olschowski (Grüne), Roland Schmid (CDU), Katrin Steinhülb-Joos (SPD), Thilo Scholpp (FDP), Ursel Beck (Die Linke), Jörg Feuerbacher (AfD) vor.