Landtagswahl in Baden-Württemberg: Cem Özdemir hat seinen Wahlsieg auch den Frauen zu verdanken

Das Wahlverhalten der Geschlechter klafft auseinander, das zeigt sich auch bei der Landtagswahl. Die Grünen und Cem Özdemir profitieren von der Wahlentscheidung der Frauen im Land.
Ginge es allein nach den Männern, dann könnte der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel jetzt seine Kartons für den Umzug in die Villa Reitzenstein packen. Für den knappen Wahlsieg von Cem Özdemir bei der baden-württembergischen Landtagswahl am vergangenen Sonntag haben eindeutig die Frauen gesorgt. Mit klarem Abstand stimmten sie mehrheitlich für die Grünen. Das geht aus Zahlen des Umfrageinstituts Infratest Dimap hervor.