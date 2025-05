AfD will mit Spitzenkandidat Frohnmaier die Wahl gewinnen

Landtagswahl in Baden-Württemberg

1 AfD-Landeschef Markus Frohnmaier Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Der AfD-Landesverband strotzt vor Selbstvertrauen. Die Rechtspopulisten träumen vom Einzug ins Staatsministerium. Aber niemand will mit ihnen regieren.











Link kopiert



Die AfD im Südwesten will mit Landeschef Markus Frohnmaier als Kandidat für den Ministerpräsidentenposten in den Landtagswahlkampf ziehen. Man erhebe Anspruch, als Volkspartei auch einen Regierungsanspruch zu artikulieren, sagte der Co-Vorsitzende Emil Sänze in Stuttgart. „Wir wollen den Ministerpräsidenten stellen.“