Landtagswahl im Südwesten: Top-Thema Wirtschaft entscheidet am Ende nicht die Wahl

Auch wenn die Wirtschaftsthemen vor der Landtagswahl ganz oben eingestuft wurden, waren sie nicht ausschlaggebend für den Ausgang. Was bedeutet das für Verbände und Gewerkschaften?
Vor der Landtagswahl im Südwesten war eines völlig klar: Die Wirtschaft galt als das Top-Thema. Den Ergebnissen zufolge war es aber eher eine Personenwahl als eine von Wirtschaftsthemen getriebene. Sowohl die Verbände als auch die Gewerkschaften sorgen sich nun, ob ihre Anliegen von der neuen Regierung zur Genüge berücksichtigt werden. Aus allen Rohren schießen Vertreter von Handwerk, Handel, Bau und Industrie, um der Neuauflage von Grün-Schwarz ihre Anforderungen auf den Weg zu geben.