Landtagswahl im Rems-Murr-Kreis: Trotz guter Prognose zittern die Kandidaten der Grünen

Bei der Landtagswahl liefern sich CDU und Bündnis 90/Die Grünen ein enges Rennen um die Direktmandate.
Erneut eine grüne Revolution oder wieder alles beim Alten? Auch wenn die Backnanger Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen Ricarda Lang bereits nach der ersten Prognose von einem „historischen Wahlsieg“ für ihre Partei spricht, macht man sich in allen drei Wahlkreisen des Rems-Murr-Kreises auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Direktkandidaten von CDU und Bündnis 90/Die Grünen gefasst. Zu knapp waren die Ergebnisse auch vor fünf Jahren gewesen. Der Rems-Murr-Kreis war bis dato fest in CDU-Hand gewesen. Was bisher bekannt ist.