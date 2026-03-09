Landtagswahl im Rems-Murr-Kreis: Der Wahlkreis Backnang schickt vier Politiker nach Stuttgart

Der Wahlabend im Wahlkreis Backnang bringt eine seltene Konstellation. Vier Politiker ziehen in den Landtag ein. Möglich macht das erstmals das neue Zwei-Stimmen-Wahlrecht.
Der Wahlabend im Wahlkreis Backnang (Rems-Murr-Kreis) bringt am Ende ein Ergebnis mit mehreren politischen Gewinnern – und spürbaren Verschiebungen im Kräfteverhältnis. Die CDU gewinnt das Direktmandat zurück, die AfD erzielt den größten Stimmenzuwachs, und durch das neue Wahlrecht ziehen gleich vier Abgeordnete aus dem Wahlkreis in den Landtag ein.