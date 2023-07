1 Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Herausforderin Susanne Eisenmann im Stuttgarter Landtag. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Noch ein Monat bis zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Die Grünen liegen in Umfragen vorn – und haben durchaus mehrere Koalitionsoptionen. Es könnte aber auch einfach bei Grün-Schwarz bleiben, führt unser Kommentator Wolfgang Molitor aus.









Stuttgart - Eine Regierung ist wie ein Neuwagen. Der Wertverlust beginnt in dem Moment, wenn er vom Hof des Händlers fährt. Das trifft nach fünf Jahren auch auf die grün-schwarze, die große Koalition in Baden-Württemberg zu. Doch am Ende gehört zu ihrer Bilanz auch das dazu: Die schwere Karosse mag ihre Kratzer und kleinen Beulen abbekommen haben. Unterm Strich indes wäre ihr Wiederverkaufswert wohl so schlecht nicht. Und so fragen sich – auch angesichts relativ stabiler, gleichwohl noch veränderbarer Umfragewerte, die die Grünen vorne sehen – politische Probe- und Berufsfahrer im Landtag, ob die Koalitionslimousine nach der Wahl in einem Monat wirklich und zwangsläufig umgespritzt werden soll.