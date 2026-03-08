Landtagswahl im Kreis Böblingen: „Ich habe eine Verantwortung gespürt“ – zwei Erstwähler berichten

Zum ersten Mal dürfen bei der Landtagswahl auch Jugendliche ab 16 Jahre abstimmen. Zwei junge Böblinger erklären nach ihrer Stimmabgabe deutlich, was sie von der Politik erwarten.
Sonntagvormittag, 10 Uhr, am Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) in Böblingen: Es ist Landtagswahl in Baden-Württemberg und die Schule in der Triberger Straße ist eines von 25 Wahllokalen der Stadt. Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein gehen zahlreiche Wählerinnen und Wähler ein und aus. Ältere, die schon unzählige Wahlen miterlebt haben, geben ihre Stimme genauso ab wie Menschen mittleren Alters oder junge Paare. Eines ist aber neu an jenem Sonntag: Erstmalig dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren abstimmen.