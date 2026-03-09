Landtagswahl: Hagel macht Eröffnungszug im Poker um die nächste Regierung

Bekommt Baden-Württemberg nach der Wahl zwei statt einen Ministerpräsidenten? Das grün-schwarze Patt im Landtag hat Folgen. Was Manuel Hagel vorhat, und wie Cem Özdemir reagiert.
Es sind genau 27 312 Stimmen, die die Machtfrage bei dieser Landtagswahl entschieden haben. Ein halbes Prozent groß ist am Ende der Auszählung der Vorsprung, den die Grünen als Wahlsieger vor der CDU als Verlierer haben. So knapp ist noch keine Wahl in der Geschichte des Landes entschieden worden. Ein Satz, den Cem Özdemir bei der ersten Pressekonferenz am Wahlabend zur Finanzlage gesagt hat, könnte deshalb in den Tagen tatsächlich noch ein Eigenleben entwickeln: „Bei uns konnte man Mathematik nicht abwählen an der Schule“, hatte Özdemir gesagt.