Landtagswahl: Grüne feiern Özdemir für Aufholjagd

Was niemand erwartet hat, scheint den Grünen bei dieser Landtagswahl geglückt. Mit dem Spitzenkandidaten Cem Özdemir haben sie eine extreme Aufholjagd hingelegt.

Der Jubel ist ohrenbetäubend, als Cem Özdemir sich gegen 18.30 Uhr bei der Wahlparty der Grünen in der Stuttgarter Staatskanzlei einen Weg durch die Menge bahnt. Unter den Applaus mischen sich „Cem, Cem“-Rufe. Die Stimmung ist ausgelassen. „Ja ich habe die Zahlen auch gesehen“, ruft Özdemir. Es sei aber noch zu früh, final etwas zu sagen. „Das, was wir schon wissen, darüber kann man sich freuen.“

Zuvor waren die ersten Hochrechnungen veröffentlich worden. Danach lagen die Grünen knapp vor der CDU. Der Wahlabend ist jedoch noch lang – ein vorläufiges Endergebnis wird erst nach Mitternacht erwartet. Trotzdem könnten die Grünen geschafft haben, was das Grünen-Urgestein Joschka Fischer zu Beginn des Wahlkampfs als eine „an ein Wunder grenzende Aufgabe“ bezeichnet hatte, „nämlich die Staatskanzlei in Stuttgart für die Grünen zu verteidigen“.

Cem Özdemir hat „gigantische Aufholjagd“ hingelegt

„Das ist eine gigantische Aufholjagd“, sagte Fraktionschef Andreas Schwarz, und sei schon jetzt ein toller Erfolg für Cem Özdemir. „Wir nehmen auch diesen Regierungsauftrag an.“

Die Grünen hatten bei dieser Landtagswahl viel zu verlieren. Eine Regierungsbeteiligung schien angesichts der sich abzeichnenden Koalitionsoptionen zwar sehr wahrscheinlich. Doch dass die Partei mit Spitzenkandidat Cem Özdemir nach 15 Jahren immer noch den Ministerpräsidenten stellen könnte, zeichnete sich erst zum Schluss ab.

Die Grünen sind damit weiter gekommen, als ihnen mancher Wahlbeobachter zugetraut hätte. Schon in Umfragen kurz vor der Wahl reduzierten sie den Abstand zur CDU konstant. Im Oktober hatten sie in Umfragen noch mit neun Prozentpunkten Abstand zur CDU auf Platz Drei hinter der AfD gelegen.

„Das ist ein riesiger persönlicher Erfolg für Cem Özdemir“, sagt auch der Grünen-Abgeordnete und frühere Landeschef Oliver Hildenbrand. Wenn die Grünen auch am Ende des Wahlabends vorne liegen werden, sagt er, „dann ist das ein ganz klarer Auftrag, wer führen soll: nämlich Cem Özdemir“.

Der Wahlkampf war in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich: Winfried Kretschmann (Grüne) hatte sich mit 77 Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt – und seinen Platz auch nicht rechtzeitig für einen möglichen Nachfolger geräumt. Das könnte einer der entscheidenden Faktoren bei dieser Wahl gewesen sein. Denn die sei ohne Amtsbonus offener als andere Wahlen gewesen, sagt der Stuttgarter Politologe Frank Brettschneider. Özdemir hatte dafür seine bundespolitische Karriere beendet. „Ich habe eine einfache Fahrt gelöst, ohne Rückfahrschein“, sagte er unserer Zeitung im Oktober 2024. Er setzt alles auf eine Karte.

Özdemir reicht an historisch bestes Ergebnis der Grünen heran

Sollten sich die ersten Hochrechnungen bewahrheiten, könnte Cem Özdemir nahe an das bislang beste Ergebnis der Grünen im Jahr 2021 kommen. Damals fuhr Winfried Kretschmann mit 32,6 Prozent das bislang beste Ergebnis in Baden-Württemberg für seine Partei ein. Alle damals noch 58 Abgeordneten der Fraktion errangen ein Direktmandat. Zum Ende der Legislatur hatten die Grünen allerdings nur noch 57 Abgeordnete, weil Ayla Caltatepe zur CDU gewechselt war.

Dass sich die Wahlkreis-Landkarte wieder so grün einfärbt wie 2021, hielten Beobachter auf Basis der Vorwahlumfragen für hingegen für eher unwahrscheinlich. Im Gegenteil: Die CDU dürfte in vielen Wahlkreisen vom inzwischen eingeführten Zwei-Stimmen-Wahlrecht mit ihren Direktkandidaten profitieren. Denn der Abstand zwischen Grünen und CDU ist nicht sehr groß: Auf die Grünen kommt nun die Aufgabe zu, nach einem hitzigen Wahlkampf-Finale mit der CDU Sondierungs- und Koalitionsgespräche zu führen. „Egal wie es nachher ausgeht“, sagte Özdemir. „Es wird eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein, die das Landeswohl im Blick hat“, kündigte Özdemir an. Er appellierte an den Koalitionspartner: Maßstab sollten nicht die letzten zehn Tage, sondern die letzten zehn Jahre sein. Grünen-Landtagsfraktionschefs Andreas Schwarz betonte, die Landesregierung werde voraussichtlich von zwei Parteien getragen, die fast gleich stark sind.

Nach den ersten Hochrechnungen könnten nur vier Parteien in den Landtag einziehen. Neben Grünen und CDU sind das die SPD und die AfD, die ihr Wahlergebnis von 2021 verdoppelt haben könnte. „Die Wählerinnen und Wähler wollen, dass Lösungen in der Mitte gefunden werden“, sagte Özdemir. Auch das ist ein klarer Auftrag Wichtig sei, dass Baden-Württemberg in der Mitte stabil gehalten werde, betonte er. Das Land brauche eine starke Wirtschaft. „Aber – so verstehe ich das Votum – Wirtschaft und Klimaschutz ist kein Gegensatz.“