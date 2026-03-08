Landtagswahl: Grüne feiern Özdemir für Aufholjagd

Was niemand erwartet hat, scheint den Grünen bei dieser Landtagswahl geglückt. Mit dem Spitzenkandidaten Cem Özdemir haben sie eine extreme Aufholjagd hingelegt.
Der Jubel ist ohrenbetäubend, als Cem Özdemir sich gegen 18.30 Uhr bei der Wahlparty der Grünen in der Stuttgarter Staatskanzlei einen Weg durch die Menge bahnt. Unter den Applaus mischen sich „Cem, Cem“-Rufe. Die Stimmung ist ausgelassen. „Ja ich habe die Zahlen auch gesehen“, ruft Özdemir. Es sei aber noch zu früh, final etwas zu sagen. „Das, was wir schon wissen, darüber kann man sich freuen.“