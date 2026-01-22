Landtagswahl in Stuttgart: Friedrich Haag wirbt schon jetzt am Feldrand für sich

Erst sechs Wochen vor der Landtagswahl dürfen Politiker ihre Plakate aufhängen. Warum ist vom Stuttgarter FDP-Kandidat Friedrich Haag dann jetzt schon Wahlwerbung zu sehen?
Die Regeln in Stuttgart sind eigentlich streng: Genau sechs Wochen vor der Landtagswahl dürfen erstmals Plakate von Kandidatinnen und Kandidaten aufgehängt werden. Und weil in Baden-Württemberg am Sonntag, 8. März, gewählt wird, sind Plakate erst ab Sonntag, 25. Januar, ab 6 Uhr, erlaubt. Einzige Ausnahme: Wird für Veranstaltungen geworben, so dürfen diese Plakate vorher verteilt werden, damit Interessierte rechtzeitig informiert werden.