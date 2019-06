Eisenmann will Hermann beerben

1 Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), hier bei einem Schulbesuch, will sich in Stuttgart zur Wahl stellen. Foto: Lichtgut

Die Kultusministerin und designierte CDU-Spitzenkandidatin bekennt sich zu ihrer Heimatstadt. Susanne Eisenmann strebt ein Landtagsmandat im bislang von Verkehrsminister Winfried Hermann gehaltenen Wahlkreis Stuttgart II an.

Stuttgart - Die designierte CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021, Kultusministerin Susanne Eisenmann, strebt ein Landtagsmandat im bislang von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gehaltenen Wahlkreis Stuttgart II an. Er errang 2016 das Direktmandat 37,2 Prozent vor dem CDU-Kandidaten (24,4). „Ich will mich da bewerben, wo ich wohne und aufgewachsen bin“, sagte Eisenmann der „Südwest Presse“. Der Wahlkreis sei für die CDU nicht einfach. „Aber ich traue mir zu, das Direktmandat zurückzuerobern“, so die Ministerin. 2016 hatten die Grünen alle vier Stuttgarter Direktmandate gewonnen, die Stuttgarter CDU stellt seither erstmals keinen Landtagsabgeordneten.